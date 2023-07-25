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زلزال بقوة 6 درجات يهز منطقة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا

منذ 6 دقائق
مؤشر زلزال- أرشيفية

مؤشر زلزال- أرشيفية

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ذكرت وكالة الجيوفيزياء أن زلزالا قوته ست درجات هز منطقة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا، الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لا يوجد احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 75 كيلومترا.

وأضافت الوكالة أن الشعور بالزلزال كان ضعيفا في بعض مناطق نوسا تينجارا الشرقية، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما تسمى “حلقة النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كبيرا، حيث تلتقي الصفائح التكتونية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل وثورة البراكين.

    المصدر :
  • رويترز

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