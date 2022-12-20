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زلزال بقوة 6.0 درجة هز جنوب جزر كرماديك في جنوب المحيط الهادي

منذ 11 دقيقة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.0 درجة هز جنوب جزر كرماديك في جنوب المحيط الهادي الثلاثاء.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 141 كيلومترا وعلى بعد 527 كيلومترا شمال شرق تاورانجا في نيوزيلندا.

وفي 14 أغسطس\آب 2022، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.6 درجة هز جنوب جزر كرماديك الواقعة في جنوب المحيط الهادي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا.

وقال نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

    المصدر :
  • رويترز

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