زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب سلسلة جزر جنوب غربي اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ، اليوم الخميس، سلسلة جزر توكارا التابعة لمحافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان، بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الهيئة، في بيان: إنها سجلت الزلزال حوالي الساعة 11:05 (02:05 ت.غ)، بحسب وكالة “كيودو” المحلية.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال المياه القريبة من سلسلة جزر توكارا، ووقع على عمق 20 كلم، مضيفة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

ولفتت الوكالة إلى وقوع أكثر من 200 هزة صغيرة في المنطقة منذ نهاية الأسبوع.

ومنذ يوم السبت، تعرضت سلسلة الجزر الصغيرة التي تقع داخل محافظة كاجوشيما لأكثر من 240 زلزالًا، معظمها بلغت قوتها 1 أو 2 على مقياس شيندو، وفقًا لموقع “اليابان تايمز”.

وحذرت الوكالة سكان المنطقة من احتمالية استمرار النشاط الزلزالي وازدياد شدته، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وشهدت المنطقة سلسلة مماثلة من الزلازل الصغيرة في الغالب في أبريل/ نيسان الماضي، عندما لوحظ 265 هزة تتراوح من 1 إلى 4.

وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هزّ زلزال العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها، وقد تسبب في توقف خطوط قطارات وانقطاعات في التيار الكهربائي.