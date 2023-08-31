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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

منذ ساعة واحدة
مؤشر الزلازل

مؤشر الزلازل

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قالت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيائية في إندونيسيا إن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب جزيرة تيمور في البلاد (الخميس 31-8-2023)، وذلك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، مضيفة أن من غير المحتمل حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 75 كيلومترا في البر، وشعر به السكان في مدينة كوبانج بمنطقة نوسا تنقارا الشرقية على الجانب الغربي من جزيرة تيمور.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ المحلية في بيان إنه لم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية في بعض المناطق المتأثرة بالزلزال، بما في ذلك كوبانج.

وذكرت الهيئة في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.2 درجة.

    المصدر :
  • رويترز

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