زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب كرواتيا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات كرواتيا، الثلاثاء، مما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا وسط البلاد، وإغلاق منشأة نووية في سلوفينيا المجاورة.

وأوضح مركز الرصد الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال سُجل على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.

وشعر سكان زغرب بالزلزال على بعد حوالي 50 كيلومترا، حيث هرعوا مذعورين إلى الشوارع، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وإثر الزلزال، أغلقت محطة “كرسكو” النووية في سلوفينيا وقائيا، حيث ذكرت وكالة “أس تي إيه” للأنباء أن الأمر يتعلق “بإجراء طبيعي عند وقوع زلازل قوية”.

وقال مركز الرصد الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على بعد 46 كيلومتراً إلى جنوب غرب العاصمة وذكرت التقارير الأولية أنه تسبب بـ”دمار واسع” و”انهيار سطوح” و”أبنية بأكملها” بحب ما ذكرته أسوشييتد برس.

وقالت مصادر مسؤولة في سلوفينيا إن السلطات أغلقت محطة نووية في كإجراء احترازي بعد الزلزال.

وأعلنت سلوفينيا فوراً إغلاق محطة كرسكو النووية في وقائياً. وذكرت وكالة “أس تي آيه” للأنباء أن الأمر يتعلق “بإجراء طبيعي عند وقوع زلازل قوية”. وشعر بالزلزال سكان العاصمة ليوبليانا ودول أخرى في المنطقة، من بينها المجر والنمسا، بحسب السكان ووسائل إعلام.

وحدد مركز الزلزال على بعد نحو خمسين كيلومتراً شمال زغرب، بالقرب من مدينة بيترينيا حيث انهارت منازل. وكرسكو التي شيدتها مجموعة ويستنغهاوس على بعد مئة كلم شرق العاصمة ليوبليانا في زمن يوغوسلافيا السابقة وبدأت نشاطها في 1983، هي المحطة النووية الوحيدة في سلوفينيا التي تتقاسم الموقع مع كرواتيا.

وكان من المقرر أن تتوقف عن العمل في 2023، أي بعد أربعين عاماً على بدء تشغيلها. لكن الدولتين قررتا في 2015 تمديد نشاطها لمدة عشرين عاماً، رغم اعتراض العديد من المنظمات غير الحكومية. وتنتج محطة كرسكو سنويا نحو 700 ميغاواط، أي عشرين بالمئة من احتياجات الكهرباء في سلوفينيا و15% من احتياجات كرواتيا.