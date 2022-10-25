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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة لوزون الفلبينية

منذ ساعة واحدة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة لوزون بالفلبين اليوم الثلاثاء 25\10\2022.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

وكان في 26 سبتمبر\ايلول 2021 قد ضرب زلزال قوي الجزيرة الرئيسية في الفلبين من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي ومسؤولين محليين.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجات قبالة مقاطعة باتانغاس في جزيرة لوزون عند الساعة :.1:12 صباحاً بالتوقيت المحلي (17.12 ت غ) فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم.

وسجّل الزلزال على عمق 98 كيلومتراً، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية، وعادة ما تحدث الزلازل العميقة ضرراً أقل مما تحدثه الهزات السطحية. لكن السلطات القريبة من مركز الزلزال قالت إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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