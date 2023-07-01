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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إندونيسيا والاضرار طفيفة

منذ 8 ساعات
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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قال‭ ‬المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث إن زلزالا قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية مساء أمس الجمعة 30\6\2023 مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص في حين توفي شخص نتيجة أزمة قلبية على ما يبدو أثناء الزلزال.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد المهاري لرويترز السبت إن الزلزال تسبب في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمنشآت الصحية والتعليمية في منطقة يوجياكارتا وإقليم جاوة الوسطى.

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال الذي وقع على عمق 25 كيلومترا شعر به السكان في عدة مدن بمنطقة يوجياكارتا وكذلك شرق ووسط جزيرة جاوة، الجزيرة الأكثر سكانا في إندونيسيا. ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وتقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا على جانبي ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددا كبيرا من الزلازل والبراكين.

    المصدر :
  • رويترز

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