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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جنوب الفلبين

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2023 11:52 صباحًا
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.9 درجة هز منطقة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع قبالة ساحل مينداناو على عمق عشرة كيلومترات. وقال مركز التحذير من موجات المد (تسونامي) في منطقة المحيط الهادي إنه لا يتوقع حدوث تسونامي.

لم ترد تقارير عن وقوع اصابات. وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الزلزال استمر عدة ثوان ونصحت السكان بتوخي الحذر تحسبا لهزات ارتدادية وأضرار.

وأضافت الوكالة أن الزلزال ألحق أضرارا بالغة في إقليمي سارانجاني وكوتاباتو في جنوب الفلبين.

    المصدر :
  • رويترز

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