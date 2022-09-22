زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب غرب المكسيك

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المكسيك في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وهز المباني في مكسيكو سيتي، بعد أيام من زلزال قوي آخر قتل شخصين وألحق أضرارا بمئات المباني في البلاد.

واندفع سكان مكسيكو سيتي خارج منازلهم مع انطلاق صفارات الإنذار من الزلزال واهتزاز المباني.

وقالت رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، على تويتر بعد فترة وجيزة من الزلزال إنه لم ترد تقارير أولية عن أضرار في المدينة.

وتم تسجيل الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية إن شدته سبع درحات، على عمق 20.7 كيلومتر، وهو أعمق قليلا من زلزال يوم الاثنين.

وفي يوم الاثنين، الذكرى السنوية لزلازل مميتة في عامي 1985 و 2017، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة غرب المكسيك، مما أسفر عن مقتل شخصين في مدينة مانثانيو الساحلية المطلة على المحيط الهادي.