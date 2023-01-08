زلزال بقوة 7.2 درجة في جمهورية فانواتو جنوب المحيط الهادئ

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (الأحد 8-1-2023) إن زلزالا بقوة 7.2 درجة وقع على بعد 40 كيلومترا غربي بورت-أولري في جمهورية فانواتو التي تقع في جنوب المحيط الهادي.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال حسبما ذكر نظام الإنذار الأمريكي من تسونامي.

يشار إلى أن “جمهورية فانواتو” هي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد 1,750 كم تقريباً شمال شرق أستراليا و500 كم شمال شرق كاليدونيا الجديدة وغرب فيجي وجنوب شرق جزر سليمان وبالقرب من غينيا الجديدة.

تعرض فانواتو لعدد من المخاطر الطبيعية مثل الأعاصير التي تجتاح البلاد في الفترة ما بين ديسمبر وإبريل، هذا بالإضافة للنشاط البركاني، والزلازل وموجات تسونامي، وذلك نظراً لوقوع الجزر في منطقة تعرف بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زاخرة بالبراكين والزلازل.

ويسود فانواتو مناخ استوائي وتتعرض البلاد للرياح التجارية الجنوبية الشرقية في الفترة من مايو لأكتوبر، وتهطل الأمطار عليها ما بين نوفمبر وأبريل.