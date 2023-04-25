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زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب إندونيسيا

منذ ساعة واحدة
زلزال

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قالت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة وقع غربي جزيرة سومطرة، الثلاثاء، وهو ما أدى لإصدار تحذير من أمواج مد عاتية استمر قرابة الساعتين.

وأُلغي بعد ذلك التحذير الذي طالب السلطات المحلية بسرعة توجيه سكان المنطقة التي ضربها الزلزال بالابتعاد عن الشواطئ.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قدّر في وقت سابق قوة الزلزال عند 6.9 درجة.

وقع الزلزال، الذي كان على عمق 84 كيلومترا، في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش). وأظهرت بيانات وكالة الفيزياء الجيولوجية تسجيل عدة توابع في وقت لاحق بلغت قوة أحدها خمس درجات.

وقال المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إن السلطات تجمع بيانات من الجزر الأقرب لمركز الزلزال قبالة الشاطئ الغربي لجزيرة سومطرة.

    المصدر :
  • رويترز

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