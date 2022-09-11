زلزال بقوة 7.6 درجة يهز المنطقة الشرقية‭ ‬في بابوا غينيا الجديدة

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجة هز المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

وأصدر نظام التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

ويأتي هذا الزلزال بعد شهر على زلزال آخر ضرب المنطقة في الرابع عشر من شهر آب الماضي، بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.