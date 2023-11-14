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زلزال سياسي في العراق.. إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2023 6:20 مساءً
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

الشرق الاوسط
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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً، مفاجئاً وغير متوقع،اليوم الثلاثاء 14\11\2023، بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان.

القرار الباتّ والملزم طبقاً لعلوية قرارات الاتحادية يُتوقع أن يُحدث زلزالاً سياسياً في العراق، كونه سيُحدث صدمة كبيرة سواء على صعيد التوازن السياسي في العراق أو المكوناتي، لا سيما على صعيد المناطق الغربية ذات الغالبية السُّنية.

تبلغ بالقرار خلال جلسة برلمانية
الحلبوسي الذي كان يترأس جلسة البرلمان الخاصة بتعديل قانون المفوضية قرر رفع الجلسة حال سماعه بالقرار وغادر البرلمان دون تصريح.

وقال الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته “غريب” وإنه سيطلب توضيحات.

يأتي قرار الاتحادية بناءً على شكوى بالتزوير ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قدمها ضده النائب السابق ليث الدليمي، الذي كسب الدعوى وعاد إلى عضوية البرلمان.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من يوم الثلاثاء الدعوى بالعدد (9- اتحادية- 2023)، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي.

كان محامي النائب ليث الدليمي، قد أفاد في وقت سابق الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وذكر المحامي في تسجيل فيديو، أن المحكمة الاتحادية نظرت الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي، مبيناً أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمَّن فقرات كثيرة وصفها بـ«المهمة والكبيرة».

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