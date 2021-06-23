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زلزال عنيف تعرضت له عاصمة بيرو

23 - يونيو - 2021
بيرو

بيرو

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ضرب زلزال عنيف بقوّة 6 درجات مدينة ليما ومناطق أخرى من الساحل الأوسط للبيرو ليل الثلاثاء، من دون أن يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت السلطات.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه لم يبلغ إلى حينه عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المركز الوطني لرصد الزلازل أن الهزة الأرضية العنيفة التي قدرت قوتها في مرحلة أولى بـ5.8 درجات، وقعت ليل الثلاثاء.

وأفيد بأن مركز الزلزال يقع على بعد 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالا الساحلية التي تقع جنوب العاصمة ليما وتبعد عنها حوالى 100 كيلومتر.

وطمأنت السلطات في بيرو مواطنيها بعدم وجود خطر بحصول تسونامي قد ينجم عن الزلزال.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مراسليها أن العديد من سكان العاصمة هرعوا إلى الشوارع في حالة من الفزع، فيما قالت خوليا لاسارو رودريغيس، وهي من سكان ليما وتبلغ من العمر 60 عاما، إن الزلزال “كان قويا جدا، لقد اهتز المنزل بأسره مما اضطرنا للخروج”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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