زلزال في أفغانستان يودي بحياة 8 أشخاص

لقى ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم بعدما ضرب زلزال شمال شرق أفغانستان، في وقت مبكر من صباح الاثنين 5 أيلول، ونقلت وكالة أنباء رسمية عن مسؤول قوله إن عدد القتلى قد يرتفع.

في هذا السياق، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الى أنّ الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة، وقع بالقرب من مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان في الساعات الأولى من الصباح.

وقال “مولوي نجيب الله حنيف”، المتحدث باسم حاكم إقليم كونار، لوكالة أنباء باختر إن “زلزال ليل الأحد تسبّب في خسائر مادية وبشرية في إقليم كونار”، مضيفاً أن عدد الضحايا قد يرتفع.

من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة الكوارث “محمد نسيم حقاني”أنّ التقارير الأولية تشير إلى أن عدد القتلى ستة فيما أصيب تسعة.

ولا تزال أفغانستان تعاني من عواقب زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص، ودمّر قرى في شرق البلاد في شهر حزيران.