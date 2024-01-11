الخميس 29 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 11 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 2.4 درجة قرب موقع اختبارات نووية بكوريا الشمالية

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يناير - 2024 5:07 مساءً
نقل تلفزيوني لزلزال سابق في كوريا الشمالية (أرشيفة)

نقل تلفزيوني لزلزال سابق في كوريا الشمالية (أرشيفة)

A A A
طباعة المقال

أفادت وكالة “يونهاب” نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية يوم الخميس، أن هزة أرضية بقوة 2.4 درجة وقعت قرب موقع اختبارات نووية في كوريا الشمالية.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الهزة ضربت منطقة على بعد 41 كيلومترا شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية.

وذكرت “يونهاب” يبدو أن الهزة وقعت لأسباب طبيعية.

يذكر أن منطقة كيلجو موطن موقع بونغكي ري للتجارب النووية حيث أجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست، كما تعتبر منطقة معرضة للزلازل.

ويقول الخبراء إن أرض كيلجو باعتبارها منطقة غرانيتية، كانت في الأصل مستقرة لكن التجارب النووية المتكررة ربما جعلتها غير مستقرة.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

منشآت للنفط في ليبيا
ليبيا.. متظاهرون يهددون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز
علم أمريكا
أمريكا.. ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في ديسمبر
مقر سكوتلاند يارد
غزة تحت النار
أزمة حادة بين بريطانيا وإسرائيل.. ما علاقة "سكوتلاند يارد"؟

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
تحذير هام من حزب الله لأهالي جنوب لبنان!
طقس لبنان
حنين تعصف بلبنان.. إليكم ذروة المنخفض الجوي والأمطار الطوفانية!
طقس لبنان
هذا ما ينتظر اللبنانيين.. متخصص بالأحوال الجوية يدق ناقوس الخطر من المنخفض القادم!