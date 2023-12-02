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زلزال قوته 5.8 درجة يضرب بنغلادش

منذ 36 دقيقة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ربختر، بنغلادش صباح السبت 2\12\2023.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنغلادش اليوم، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) وكان مركزه على بعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) شرق رامغانج في منطقة لاكشميبور جنوب شرق بنغلاديش.

وكتب العديد من البنغلاديشيين على “فيسبوك” أنهم يشعرون بالخوف بعد أن هز الزلزال المباني في العاصمة دكا وأماكن أخرى.

وشهدت بنغلاديش العديد من الزلازل هذا العام، بما في ذلك زلزال ضرب على طول حدود شمال شرق الهند في أغسطس.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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