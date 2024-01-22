الأثنين 10 رجب 1445 ﻫ - 22 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال قوته 7.01 درجة يهز منطقة الحدود بين قرغيزستان وشينغيانغ

منذ ساعة واحدة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته 7.01 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وفي دولة قازاخستان المجاورة، أبلغت وزارة الطوارئ عن وقوع زلزال قوته 6.7 درجة.

وفي ألماتي، أكبر مدينة في قازاخستان، هرع السكان من منازلهم وتجمعوا في الخارج رغم الطقس البارد، وكان بعضهم يرتدي ملابس النوم. ولم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار.

وشعر سكان أوزبكستان أيضا بالزلزال الذي أعقبته هزات ارتدادية بعد نحو 30 دقيقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بشار الأسد
عقوبات أوروبية جديدة على مقربين من الأسد
صور من قطاع غزة
غزة تحت النار
أكسيوس: إسرائيل تقترح وقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح الرهائن
أسامة حمدان
غزة تحت النار
أسامة حمدان: نحن أصحاب الأرض ولن نرحل عنها وسنحررها

الأكثر قراءة

طريق ضهر البيدر
ممنوع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر
جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
تفاصيل هدنة الـ 48 ساعة الإسرائيلية مع حزب الله.. إما الاستقرار أو تدمير جنوب لبنان!
حزب الله
"حزب الله" يُحبط مخططًا إسرائيليًّا جنوب لبنان.. ماذا في التفاصيل؟