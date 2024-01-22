زلزال قوته 7.01 درجة يهز منطقة الحدود بين قرغيزستان وشينغيانغ

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته 7.01 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وفي دولة قازاخستان المجاورة، أبلغت وزارة الطوارئ عن وقوع زلزال قوته 6.7 درجة.

وفي ألماتي، أكبر مدينة في قازاخستان، هرع السكان من منازلهم وتجمعوا في الخارج رغم الطقس البارد، وكان بعضهم يرتدي ملابس النوم. ولم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار.

وشعر سكان أوزبكستان أيضا بالزلزال الذي أعقبته هزات ارتدادية بعد نحو 30 دقيقة.