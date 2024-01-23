زلزال قوته 7.1 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان والصين

قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وإقليم شينجيانغ الصيني الثلاثاء فيما وردت أنباء عن وقوع إصابات وانهيار منازل.

وذكرت هيئة الزلازل الصينية أن الزلزال وقع الساعة 2:09 صباحا، وعلى عمق 22 كيلومترا في المنطقة الحدودية الجبلية بمقاطعة ووشي في شينجيانغ بشمال غرب الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينغوا) عن هيئة الزلازل في شينجيانغ، أن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من ووشي، فيما تقع خمس قرى ضمن نطاق 20 كيلومترا حول المركز.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إنه حتى الساعة الثامنة صباحا، تم تسجيل 40 هزة ارتدادية.

وذكر مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي الصينية (ويبو) أنهم شعروا بالزلزال بقوة في أورومتشي وكورلا وكاشغر وينينغ والمناطق المحيطة.

وقالت شينخوا إن هيئة السكك الحديدية في شينجيانغ أوقفت حركة القطارات على الفور.

وقالت هيئة الزلازل الصينية إنها قامت على الفور بتفعيل خدمات الاستجابة للطوارئ بالتعاون مع المقر الرئيسي للإغاثة من الزلازل ووزارة إدارة الطوارئ، وأرسلت مجموعة لتوجيه جهود الإنقاذ المحلية.