الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال قويّ يضرب كاليفورنيا.. تدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق

منذ 42 دقيقة
زلزال يهز كاليفورنيا

زلزال يهز كاليفورنيا

A A A
طباعة المقال

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة أقصى شمال ساحل ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى تدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق، وأسفر عن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

هذا وأعلنت السلطات في مقاطعة هومبولت أن ما لا يقل عن 12 شخصًا أصيبوا وقتل شخصان بسبب “حالات طوارئ طبية” وقعت أثناء الزلزال أو بعده مباشرة.

ووقع الزلزال عند الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت منطقة المحيط الهادي وتبعته نحو 80 هزة ارتدادية. وكان مركزه على بعد نحو 350 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم حالة الطوارئ لمقاطعة هومبولت لدعم الاستجابة الطارئة للزلزال.

يشار إلى أن  هذه المنطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا نسبيًا، إلا أن الزلزال الأحدث تسبب فيما يبدو في خسائر وانقطاعات في الخدمات أكثر من هزات أخرى على مدار السنوات الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب
تراجع اسعار الذهب مع استعادة الدولار لبعض قوته
عنصر من القوات الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تُعلن السيطرة على مرتفعات وخطوط أمامية في دونيتسك
الأمير محمد بن سلمان
السعودية.. للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحظر "الدمار الشامل"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رامي عياش وزوجته داليدا
بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
رامي مخلوف
رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!