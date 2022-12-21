زلزال قويّ يضرب كاليفورنيا.. تدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة أقصى شمال ساحل ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى تدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق، وأسفر عن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

هذا وأعلنت السلطات في مقاطعة هومبولت أن ما لا يقل عن 12 شخصًا أصيبوا وقتل شخصان بسبب “حالات طوارئ طبية” وقعت أثناء الزلزال أو بعده مباشرة.

ووقع الزلزال عند الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت منطقة المحيط الهادي وتبعته نحو 80 هزة ارتدادية. وكان مركزه على بعد نحو 350 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم حالة الطوارئ لمقاطعة هومبولت لدعم الاستجابة الطارئة للزلزال.

يشار إلى أن هذه المنطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا نسبيًا، إلا أن الزلزال الأحدث تسبب فيما يبدو في خسائر وانقطاعات في الخدمات أكثر من هزات أخرى على مدار السنوات الماضية.