زلزال قوي يضرب إيران

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، جنوب غربي إيران.

وحسب مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، وقع الزلزال في الساعة 2 و46 دقائق و25 ثانية (حسب التوقيت المحلي)، صباح اليوم السبت.

وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 7 كيلومتر من سطح الأرض.

وأوضح أن مركز الزلزال كان على بعد 25 كيلومتر من مدينة قلعة خواجة التابعة لمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران و46 كيلومتر من مدينة جلكرد التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري.

يذكر أن زلزال بقوة 5.2 درجة، يوم الجمعة الماضي، جنوب إيران، وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي لرصد الزلازل.

وبحسب المركز الأوروبي فإن مركز الزلزال يبعد 95 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر، حيث تقع محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه، وكان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن معلومات حول خسائر بشرية أو مادية.