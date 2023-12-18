الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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زلزال قوي يضرب الصين.. وحصيلة أوليّة للضحايا

منذ 40 دقيقة
زلزال

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قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، بعد أن ضرب زلزال منطقة غانسو-تشينغهاي الصينية الحدودية اليوم الإثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي نقلًا عن وسائل إعلام رسمية صينية.

وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الزلزال عند 6.1 درجة في المنطقة.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا ويقع مركزه على بعد 102 كيلومترات إلى الغرب والجنوب الغربي من لانتشو بالصين.

والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين. ففي آب (أغسطس)، ضرب زلزال سطحي بقوة 5,4 درجات شرق البلاد، وأسفر عن إصابة 23 شخصًا وتسبب بانهيار عشرات المباني.

 

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