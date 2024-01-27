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زلزال قوي يضرب جنوب غواتيمالا ويشعر به سكان السلفادور

منذ 9 دقائق
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب ساحل غواتيمالا جنوب المحيط الهادي في وقت متأخر أمس الجمعة مما تسبب في فرار البعض من منازلهم مع تقارير مبدئية عن تضرر بعض المباني.

وشعر سكان دولة السلفادور المجاورة بالزلزال.

ولم ترد تقارير حتى منتصف الليل عن وقوع إصابات جراء الزلزال الذي حدث أثناء ساعات النوم.

ووصف مسؤولون في السلفادور الهزة الأرضية بأنها “قوية” وقالوا إن السلطات تراقب الوضع.

وسُجل مركز الزلزال بالقرب من بلدة تاكسيسكو في غواتيمالا على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة غواتيمالا سيتي حيث انطلقت صافرات الإنذار وأخلى بعض السكان المذعورين منازلهم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 108 كيلومترات.

وأفاد مركز إدارة الكوارث في غواتيمالا (كونريد) بانهيار أجزاء من واجهة كنيسة في بلدة سان بابلو غوكوبيلاس شمال غربي مركز الزلزال.

    المصدر :
  • رويترز

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