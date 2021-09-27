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زلزال قوي يضرب قبالة جزيرة كريت

27 - سبتمبر - 2021
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

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ضرب زلزال قوته 6.5 درجات بحسب مقياس ريختر، قبالة جزيرة كريت اليونانية، اليوم الاثنين، وفق ما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين في البحر المتوسط، وفقا لوكالة رويترز.

وعلى الفور، استجاب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لخبر الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة كريت في البحر المتوسط.

وقال مستخدم: “لقد شعرنا حقا بهذا” الزلزال، كل شيء على ما يرام حتى الآن، باستثناء عدد قليل من إطارات الصور المحطمة”.

قال بيت غودوين، الذي كان يستعد للعودة إلى بريطانيا، على تويتر: “لقد شعرت للتو بهزة أرضية.. زلزال قوي للغاية في جزيرة كريت!”

وأفاد آخرون على تويتر أنهم شعروا بهزات في أناليبسي (على بعد 19 كيلومترا) وفي مناطق بعيدة مثل سانتوريني على بعد حوالي 160 كيلومترا.

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