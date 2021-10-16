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زلزال قوي يضرب محافظة كرمان الإيرانية

16 - أكتوبر - 2021
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

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هز زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من مدينة يزدانشهر في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، حسبما أفادت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع في الساعة 15:16 بالتوقيت المحلي بعد ظهر اليوم على بعد 15 كم من يزدانشهر و16 كم من مدينة زارند و20 كم من مدينة كيانشهر بمحافظة كرمان، مشيرة إلى عدم ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة في المنطقة.

وذكرت “فارس” أن الزلزال تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي ونزلوا إلى الشوارع ، فضلا عن انهيار بعض النوافذ وتشقق جدران المنازل القديمة.

ونقلت الوكالة عن مدير للهلال الأحمر في محافظة كرمان قوله إن فريقين تم إرسالهما إلى منطقة الزلزال لتقييم حجم الأضرار المحتملة.

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