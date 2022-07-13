الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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زلزال قوي يهز منطقة إيستر آيلاند جنوب شرق المحيط الهادي

منذ ساعتين
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

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ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته سبع درجات هز منطقة إيستر آيلاند في جنوب شرق المحيط الهادي قرب تشيلي.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا.

وأفاد مكتب الطوارئ الوطني في تشيلي بعدم حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) على سواحل تشيلي جراء الزلزال.

يذكر أن إيستر آيلاند هي جزيرة نائية تضم حوالي 900 نصب تذكاري حجري ضخم برؤوس بشرية عملاقة، ويقطن الجزير 7000 شخص فقط.

وتعتبر جزيرة إيستر، إقليم تشيلي، بالرغم من إنها تبعد 3700 كم عن سواحل تشيلي، وهي جزيرة بركانية نائية في المحيط الهادي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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