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زلزال متوسّط القوة يضرب جزيرة بالي

منذ 24 دقيقة
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ضرب زلزال متوسط​​ القوة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية الاثنين 22 آب، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال شهود إن الزلزال، الذي قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية إنه بقوة 5.8 درجة، استمر قرابة دقيقة، وأدى إلى فرار الكثير من الناس من المباني إلى الشوارع.

وأضاف الشهود أن الزلزال وقع الساعة 16:36 بالتوقيت المحلي (08:36 بتوقيت غرينتش) وشعر به الناس في أنحاء الجزيرة ولومبوك المجاورة.

ولم يردّ المسؤولون في الوكالات المحلية والاتحادية المعنية بمواجهة الكوارث حتى الآن على طلبات للتعليق.

هذا وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء إنها لا تتوقع حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

    المصدر :
  • رويترز

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