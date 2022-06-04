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زلزال يضرب أجزاء من الكويت ليلة السبت.. ولا أضرار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 6:54 صباحًا

علم الكويت

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هز زلزال بعض المناطق في الكويت، ليلة السبت، وفق ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقال عبد الله العنزي، المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي.

وأضح أن الزلزال حدث في تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض، وشعر بالزلزال العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار من جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت.

وأظهرت فيديوهات متداوله بعض الشقوق في عدد من جدران عدد قليل من المنازل، وسقوط بعض البضائع من أرفف إحدى الجمعيات التعاونية.

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