زلزال يضرب الفيلبين وتحذير من تسونامي في 4 دول

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفيليبين اليوم السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، فيما حذّرت السلطات المحلية من “تسونامي مدمّر” وحضّت سكان المناطق الساحلية على مغادرتها.

وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومتراً عند حوالى الساعة 22:37 بالتوقيت المحلي (14:37 توقيت غرينتش) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية هيناتوان في مقاطعة سوريغاو ديل سور الواقعة على جزيرة مينداناو، بحسب المركز.

وقال المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل عبر “إكس”: “توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة” السكان.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ”إخلاء” مناطقهم “فوراً” والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

وضربت هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجات جنوب الفيليبين، حسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بعد وقت قصير من وقوع زلزال قوي في المنطقة.

وضربت سلسلة من الهزات الارتدادية جزيرة مينداناو الجنوبية بعد الزلزال بقوة 7,6 درجات الذي وقع في وقت متأخر السبت بالتوقيت المحلي.