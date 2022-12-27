زلزال يضرب جنوب سيناء

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان)، أنّ زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب محافظة جنوب سيناء الواقعة شرقي مصر، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقال المعهد في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن محطات الرصد التابعة له “سجلت هزة أرضية على بعد 26 كيلومتراً جنوب غرب الطور”، في جنوب سيناء.

وأوضح المعهد أن الزلزال حدث في الساعة الثانية و11 دقيقة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال في بيان: “ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات”.