زلزال يضرب شرق تركيا.. وهزّة أرضيّة بلا خسائر في مصر

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ زلزالًا بقوة 5.2 درجة، ضرب شرق تركيا اليوم الخميس.

وأضاف المركز أنّ الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترًا.

إلى ذلك، ضربت هزة أرضية مصر، اليوم الخميس، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى أنّ الهزّة كانت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى بعد 480 كم شمالي مدينة دمياط.

وذكرت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم، أن المعهد القومي للبحوث في مصر رصد وقوع هزة أرضية، بقوة 4.76 درجة على مقياس ريختر، على عمق 22 كم، شمال مدينة دمياط، الواقعة شمالي مصر.

وأكدت محطة الرصد المصرية أنّ الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 35.71 شمالًا وخط الطول 31.28 شرقًا، مساء الخميس، مؤكدة أنه لم يرد إليها ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية داخل مصر، ومشيرة إلى أنه لم تقع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.