السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال يضرب شمال شرقي موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2022 5:09 صباحًا
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن زلزالا طبيعيا على الأرجح وقع في ساعة مبكرة من صباح (السبت 8-10-2022) بالقرب من موقع التجارب النووية المعروف لكوريا الشمالية. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغيانغ تجربة نووية ستكون الأولى منذ خمس سنوات.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزالا صغيرا بلغت قوته 2.5 درجة هز منطقة تقع شمال شرقي موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية في الساعة 2:54 صباحا بالتوقيت المحلي (17:54 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

وقالت الوكالة في تقرير “تم تقييمه على أنه زلزال طبيعي”. وأضافت أن مركز الزلزال على عمق 23 كيلومترا.

وشهدت المنطقة زلازل صغيرة في وقت سابق من العام والتي قال محللون إنها بسبب عدم الاستقرار الجيولوجي الناجم عن الأنشطة في موقع الاختبار.

وقال مسؤولون في سول وواشنطن إنه يُعتقد أن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة في موقع الاختبار والتي ستكون الأولى منذ عام 2017.

وقال مشرعون من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي ، نقلا عن وكالة المخابرات الكورية إن الفترة الزمنية المحتملة لتنفيذ تلك التجربة قد تكون بين 16 أكتوبر تشرين الأول و 7 نوفمبر تشرين الثاني. لكن وزير الدفاع الكوري الجنوبي قال إنه من الصعب التكهن بالوقت الذي ستجري فيه كوريا الشمالية اختبارا جديدا.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات بحرية مشتركة بمشاركة حاملة طائرات أمريكية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية منها صاروخ باليستي متوسط ​​المدى فوق اليابان يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيمانويل ماكرون
ماكرون يدق ناقوس الخطر.. احذروا "شتاء 2023"!
صندوق النقد الدولي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
صندوق النقد يقدم مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار
إيران - فرنسا
إنتفاضة إيران
فرنسا تحثّ رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
الدولار
على وقع إقفال المصارف... دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
مصرف لبنان
بالوثائق: تعميم جديد من مصرف لبنان