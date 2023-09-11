مزيد من الضحايا.. ارتفاع عدد قتلى زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الإثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة الواقعة شمال أفريقيا، إلى 2497 شخصا، فيما بلغت الإصابات 2476.

وذكرت الوزارة المغربية، أن هذه الحصيلة الجديدة “حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي” (توقيت غرينيتش نفسه).

ولا يزال عمال الإغاثة وأفراد من القوات المسلحة، يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر، بحسب المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، و7 بحسب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي.

ويعتبر الزلزال الذي وقع، ليل الجمعة السبت، أقوى زلزال تم قياسه في المغرب على الإطلاق. وكان مركزه في إقليم الحوز، الواقع في منطقة جبلية جنوب مدينة مراكش.

وأدت صعوبة الوصول إلى المنطقة الجبلية الشاسعة التي ضربها الزلزال، إلى إعاقة جهود إيصال المساعدات للمتضررين، علاوة على مصير مجهول ينتظر الكثير من العالقين تحت الأنقاض.

ووسط موجة تضامن واسعة النطاق، قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر، لمواجهة تداعيات الزلزال، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد.

وقالت الوزارة: “استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة، إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ”.