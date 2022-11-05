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زلنسكي: إيران تكذب!

منذ 53 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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أشار الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” إلى أنّ إيران تكذب بشأن إرسالها عددًا محدودًا من الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تسقط عشرات على الأقل من هذه الطائرات يوميا.

واعترفت إيران بأنها زوّدت موسكو بطائرات مسيّرة، لكنّها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا، حيث تستخدم روسيا طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.

وقال “حسين أمير عبد اللهيان” وزير الخارجية الإيراني إنه تم إرسال “عدد صغير” من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل شهور قليلة من الغزو.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها طهران عن تسليم موسكو طائرات مسيّرة، في حين كانت تنفي باستمرار هذه الاتهامات التي وجهتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون في الأسابيع الأخيرة.

إلى ذلك، ردّت الخارجية الأوكرانية محذّرةً من عواقب “التواطؤ” الإيراني مع موسكو.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية “أوليغ نكولينكو” على فيسبوك: “على طهران أن تدرك بأنّ عواقب التواطؤ في جرائم عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا ستتجاوز المنفعة (التي ستجنيها إيران) من دعمها لروسيا”.

    المصدر :
  • وكالات

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