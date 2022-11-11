زلنسكي يؤكّد: القوات الأوكرانية المسلّحة دخلت خيرسون

أكّد الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” أنّ وحدات خاصة من القوات المسلحة دخلت بالفعل مدينة خيرسون جنوب البلاد بعد انسحاب روسيا، واصفًا هذه اللحظة بأنها تاريخية.

وأضاف في خطاب بالفيديو: “اليوم يوم تاريخي. نحن بصدد استعادة خيرسون”، مضيفًا أن قوات أوكرانية أخرى تتمركز على مداخل المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني أنّ وحدات عسكرية أوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد، وطالب أي قوات روسية ما زالت هناك بالاستسلام.

وقال الجهاز في بيان باللغة الروسية إن خيرسون تعود للسيطرة الأوكرانية، بعدما ظلت محتلة منذ آذار وهدد “بتدمير” أي جنود روس يبدون مقاومة.

وأوضحت إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع في البيان الصادر على تطبيق تيليغرام: “أمامكم فرصة واحدة فقط لتفادي الموت.. الاستسلام على الفور”.

وضمن البيان، وهو أول تأكيد رسمي من كييف بأن قواتها دخلت خيرسون، سلامة الجنود الروس حال استسلامهم.