زوجة بايدن: انظر يا جو لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها كرئيس

كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، عن رد فعلها على أداء الرئيس جو بايدن أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية.

وقالت جيل بايدن لمجموعة من المؤيدين في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: “دعونا نتحدث عن المناظرة، لأنني أعلم أن الأمر يدور في أذهانكم، كما قال جو في وقت سابق اليوم، فهو ليس شابا”، وأضافت أنه قال لها بعد المناظرة: “تعلمين يا جيل، لا أعرف ما حدث لم أشعر أنني بحالة جيدة”.

وأضافت أنها ردت عليه بقولها: “انظر يا جو، لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها كرئيس”، وهي الملاحظة التي قوبلت بالتصفيق.

وتابعت: “ما يعرف زوجي كيف يفعله هو قول الحقيقة، وعندما يسقط جو، ينهض جو من جديد، وهذا ما نفعله اليوم”.

وفي سياقٍ آخر، أظهرت بيانات أولية من شركة (نيلسن) أن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة الخميس، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمنافس الجمهوري دونالد ترامب.

ويشير الرقم إلى أن العدد النهائي للجمهور سيكون أقل بنحو الثلث من 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في 2020.

وستكون هذه من بين ثلاث مناظرات رئاسية نالت أقل نسب مشاهدة منذ 1976.

وقد يكون العدد الضئيل نسبيا مقارنة بمناظرات سابقة في دورات انتخابية مؤشرا على ضعف حماس الناخبين لكلا المرشحين. ولا يشمل العدد النطاق الكامل للمشاهدين عبر الإنترنت، وتزايدت شعبية المشاهدة عبر الإنترنت مع انكماش جمهور التلفزيون التقليدي.