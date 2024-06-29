السبت 23 ذو الحجة 1445 ﻫ - 29 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زوجة بايدن: انظر يا جو لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها كرئيس

منذ ساعة واحدة
السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن

السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن

A A A
طباعة المقال

كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، عن رد فعلها على أداء الرئيس جو بايدن أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية.

وقالت جيل بايدن لمجموعة من المؤيدين في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: “دعونا نتحدث عن المناظرة، لأنني أعلم أن الأمر يدور في أذهانكم، كما قال جو في وقت سابق اليوم، فهو ليس شابا”، وأضافت أنه قال لها بعد المناظرة: “تعلمين يا جيل، لا أعرف ما حدث لم أشعر أنني بحالة جيدة”.

وأضافت أنها ردت عليه بقولها: “انظر يا جو، لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها كرئيس”، وهي الملاحظة التي قوبلت بالتصفيق.

وتابعت: “ما يعرف زوجي كيف يفعله هو قول الحقيقة، وعندما يسقط جو، ينهض جو من جديد، وهذا ما نفعله اليوم”.

وفي سياقٍ آخر، أظهرت بيانات أولية من شركة (نيلسن) أن قرابة 48 مليون شخص شاهدوا المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة الخميس، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمنافس الجمهوري دونالد ترامب.

ويشير الرقم إلى أن العدد النهائي للجمهور سيكون أقل بنحو الثلث من 73 مليون شخص تابعوا أول مناظرة بين المرشحين في 2020.

وستكون هذه من بين ثلاث مناظرات رئاسية نالت أقل نسب مشاهدة منذ 1976.

وقد يكون العدد الضئيل نسبيا مقارنة بمناظرات سابقة في دورات انتخابية مؤشرا على ضعف حماس الناخبين لكلا المرشحين. ولا يشمل العدد النطاق الكامل للمشاهدين عبر الإنترنت، وتزايدت شعبية المشاهدة عبر الإنترنت مع انكماش جمهور التلفزيون التقليدي.

    المصدر :
  • رويترز
  • مواقع إلكترونية

المزيد من أخبار العالم

سعيد جليلي
جليلي يتصدر سباق الرئاسة الإيرانية‭ ‬بعد فرز أكثر من 10 ملايين بطاقة اقتراع
الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني
الناخبون في موريتانيا يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات الرئاسة وتوقعات بفوز الغزواني
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
ترامب يطالب بإطلاق سراح المتهمين بارتكاب أعمال شغب في 6 يناير 2021

الأكثر قراءة

شعار تطبيق واتساب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لا داعي لحفظ الأرقام في واتساب بعد الآن!
بهاء الحريري
بهاء الحريري لدى وصوله إلى بيروت: عودتي هي لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
مخاوف الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان تتصاعد.. وتحرك لافت لسفن البنتاغون!