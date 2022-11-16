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زيادة إصابات كوفيد والأمراض التنفسية في الأمريكتين

منذ 48 دقيقة
ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا

ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا

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قالت كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في إفادة صحفية، الأربعاء، إن الأمريكتين شهدتا زيادة بنسبة 17 بالمئة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وإن الوفيات زادت في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت إتيان “في كل مرة نركن إلى الاستكانة تجاه هذا الفيروس، نجازف بعودة ظهوره. لا يتعين خفض مستوى يقظتنا”.

ومضت قائلة إن حالات الإنفلونزا الموسمية آخذة في الازدياد أيضا بعد عامين من انتشارها دون المتوسط.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إنه بعد عامين من انخفاض العدوى الموسمية، تتزايد إصابات الجهاز التنفسي بشكل كبير، مما يكثف الضغط على المكسيك والبرازيل وأوروجواي والأنظمة الصحية الأمريكية.

وقالت إتيان “إصابات الجهاز التنفسي المختلفة تتزايد في الوقت نفسه مما يجب أن يضعنا جميعا في حالة تأهب”.

    المصدر :
  • رويترز

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