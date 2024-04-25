زيادة إيرادات مجموعة أكور 8% في الربع الأول.. إليك الأسباب

كشفت مجموعة أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، اليوم الخميس عن ارتفاع إيرادات الربع الأول ثمانية بالمئة بدعم من نمو كبير للمبيعات في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

وقالت الشركة المشغلة لعلامات تجارية من بينها إيبيس ونوفوتيل إن الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت إلى 1.24 مليار يورو (1.33 مليار دولار) من 1.14 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2023.

وقالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني إن من المتوقع أن تتعافى السياحة العالمية بالكامل من تبعات جائحة كوفيد في عام 2024، إذ من المرجح أن يزيد عدد السائحين الدوليين بنسبة اثنين بالمئة مقارنة مع عام 2019.

وارتفعت إيرادات أكور لكل غرفة متاحة، وهي أحد مقاييس الأداء الرئيسية في القطاع الفندقي، 7.6 بالمئة إلى 66 يورو في الربع الأول.

والزيادة أكثر وضوحا في الفنادق المتوسطة والراقية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، حيث بلغت الزيادة 12 بالمئة على خلفية الحجوزات في السعودية خلال شهر رمضان وانتعاش السياحة في سنغافورة وتايلاند.

وتتوقع أكبر مجموعة فنادق في أوروبا أن تؤدي الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى هذا العام، مثل دورة الألعاب الأوليمبية في باريس وبطولة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، إلى تعزيز إيراداتها وإيرادات الغرف المتاحة.

(الدولار = 0.9337 يورو)