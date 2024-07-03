الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 ﻫ - 3 يوليو 2024 |
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زيادة الرهان على خفض الفائدة تدفع أسعار الذهب للارتفاع الحاد

منذ 58 دقيقة
سبائك الذهب

سبائك الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء مدفوعة بزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بعدما أشارت بيانات أمريكية صدرت في الفترة الأخيرة إلى تباطؤ سوق العمل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2362.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:09 بتوقيت غرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة مسجلة 2372.40 دولار للأوقية.

وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية المقدمة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، كما ارتفع عدد المسجلين على قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف بنهاية يونيو حزيران بما يتوافق مع التباطؤ التدريجي في سوق العمل.

وانخفض مؤشر لنشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو حزيران مع تراجع حاد في الطلبيات مما قد يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخم بنهاية الربع الثاني من العام.

وبعد صدور البيانات الأمريكية، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق الآن بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول وأن يخفضها مرة أخرى في ديسمبر كانون الأول.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، وإلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة لاستيضاح الأمر بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 30.52 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1008.50 دولار.وزاد البلاديوم 2.7 بالمئة إلى1049 دولارا للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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