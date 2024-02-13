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زيادة تفوق التوقعات لأسعار المستهلكين في أمريكا

منذ 32 دقيقة
زيادة تفوق التوقعات لأسعار المستهلكين في أمريكا

زيادة تفوق التوقعات لأسعار المستهلكين في أمريكا

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تعرضت اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، توقعات الأسواق لبداية قريبة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة لضربة، بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات.

فقد أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1 بالمئة مقابل زيادة 2.9 كانت في التوقعات.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أسعارها، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعا عند 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.9 بالمئة مقابل زيادة 3.7 بالمئة في التوقعات.

    المصدر :
  • رويترز

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