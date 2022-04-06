زيادة تكاليف الطاقة.. أسعار تذاكر السفر الى ارتفاع

أرخت الحرب الاوكرانية الدائرة منذ أكثر من 40 يوما بثقلها على أسعار النفط العالمية، التي سجّلت مستويات قياسية.

وما زاد الأمر تعقيدًا قرار الولايات المتحدة حظر مشتقات النفط الروسي، ما تسبّب بخفض العرض وسط مستويات طلب مرتفعة.

ويتكبّد العالم أسعارا حارقة للمازوت والبنزين وغيرهما من المواد الأساسية. كما أن وقود الطائرات سيتأثر بدوره بهذا الارتفاع.

في هذا السياق، كشف “ويلي والش” المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء، أنّ شركات الطيران ستحمّل الركاب ارتفاع أسعار النفط عبر رفع أسعار التذاكر على نحو سريع نسبيا، لكن زيادة تكاليف الطاقة ستؤثر سلبا على توقعات القطاع بأكمله في 2022.

وفي حديثه خلال إفادة صحفية دورية، بعد أن قدمت شركة جيت بلو عرضا لشراء شركة الطيران الاقتصادي الأمريكية سبيريت إيرلاينز، قال “والش” إنه يرى المزيد من الفرص أمام علميات الاستحواذ والدمج في الولايات المتحدة.

مدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض، أشار بدوره الى أنّ الإدارة الأميركية تراقب عن كثب ارتفاع أسعار وقود الطائرات.

وأبلغ “بريان ديس” الصحفيين أنّ “وقود الطائرات هو شيء نوليه اهتماما وثيقا ونراقبه، وهو نتيجة فرعية مباشرة لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.”

وقفزت تكاليف وقود الطائرات في الولايات المتحدة، خصوصا في منطقة الساحل الشرقي التي تعتمد إلى حد كبير على شحنات عبر خط الأنابيب كولونيال بايبلاين للمنتجات المكررة من تكساس إلى نيو جيرزي وكذلك واردات من أوروبا.