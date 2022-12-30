زيادة تلوث الهواء تعلق أعمال التشييد والهدم في العاصمة الهندية

قالت هيئة حكومية إن الهند علقت أنشطة التشييد والهدم في دلهي وحولها (الجمعة 30-12-2022) بعدما تدهورت جودة الهواء، وفي ظل توقعات بزيادة التدهور بسبب هدوء الرياح وظروف الطقس الأخرى.

ويزداد تلوث الهواء في العاصمة الهندية كل شتاء، حيث تلعب درجات الحرارة المنخفضة وتباطؤ الرياح دورا في التصاق انبعاثات المركبات واحتراق مخلفات المزارع والصناعات بالهواء. ويعاني كثير من سكان دلهي البالغ عددهم 20 مليونا من مشكلات تنفسية حادة بين نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الثاني.

وقالت لجنة إدارة جودة الهواء في منطقة العاصمة الوطنية والمناطق المجاورة إن درجة جودة الهواء في دلهي، التي تشير إلى مستوى الجزيئات متناهية الصغر في الهواء، بلغت 399 اليوم الجمعة، لتندرج في فئة “رديء للغاية”، ومن المتوقع أن تصبح “حادة” في الأيام المقبلة بسبب “هدوء الرياح وظروف الطقس المستقرة”.

وتعد قراءة مستوى الجزيئات عند 50 “جيدة”، وهي قراءة نادرة الحدوث في شتاء دلهي.

وحظرت اللجنة على الفور أنشطة التشييد والهدم باستثناء مشروعات بعينها، مثل المشروعات المتعلقة بالمستشفيات والرعاية الصحية أو الأمن القومي والدفاع. ووجهت اللجنة أيضا بإغلاق جميع أفران طوب البناء وجميع الصناعات التي تستخدم أنواع وقود رديئة.