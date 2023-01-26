زيادة زراعة الأفيون في ميانمار تحت الحكم العسكري

أفاد تقرير للأمم المتحدة، الخميس، أن زراعة الأفيون في ميانمار التي يحكمها الجيش قفزت بنسبة 33 بالمئة في العام الماضي، مما يعكس التدهور المستمر منذ ست سنوات في الدولة التي مزقتها الصراعات.

وقال مسؤول في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن النمو “مرتبط بشكل مباشر” بالاضطرابات السياسية والاقتصادية في ميانمار منذ تولي الجيش السلطة في انقلاب قبل نحو عامين.

وأضاف جيريمي دوجلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “الاضطرابات الاقتصادية والأمنية واضطرابات الحوكمة التي أعقبت الاستيلاء العسكري على السلطة في فبراير 2021 اجتمعت، ولم يكن أمام المزارعين في المناطق النائية والمعرضة للصراع في كثير من الأحيان… خيار سوى العودة إلى الأفيون”.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على طلبات للتعقيب.

وحذر بنديكت هوفمان، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ميانمار، من أنه “بدون بدائل واستقرار اقتصادي، من المرجح أن تستمر زراعة الأفيون وإنتاجه في التوسع”.

وتوسعت المساحة المزروعة في عام 2022 بمقدار الثلث لتصل إلى 99 ألف فدان، في حين ارتفع متوسط المحصول بنسبة 41 بالمئة.

واستخدم تقرير عام 2021 بشكل أساسي بيانات الأقمار الصناعية لتحديد المساحة المزروعة.

وأضاف التقرير أن قيمة الأفيون المنتج سنويا في ميانمار يمكن أن تصل إلى ملياري دولار، مع تهريب الكثير من المخدرات إلى البلدان المجاورة وإلى السوق العالمية.