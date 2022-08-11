الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثاني

منذ 8 دقائق
ارتفاع طلبات العمل بأمريكا

ارتفاع طلبات العمل بأمريكا

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ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التراجع في سوق العمل فيما يسعى مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إبطاء الطلب للمساعدة في كبح التضخم.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 262 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس آب. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 263 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

ولا تزال الطلبات أقل من نطاق 270-300 ألف الذي يراه خبراء الاقتصاد مؤشرا على تباطؤ ملموس في سوق العمل.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني مع نمو الإنفاق الاستهلاكي بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع الإنفاق التجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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