زيادة طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وسط إشارات لتباطؤ اقتصادي

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت أربعة آلاف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 238 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو حزيران.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 235 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وصدر التقرير قبل موعده بيوم بسبب عطلة يوم الاستقلال غدا الخميس.

ويتباطأ سوق العمل بشكل مطرد، إذ أعلنت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء انه كان هناك 1.22 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في مايو أيار. وتقترب نسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة من المتوسط البالغ 1.19 الذي سجلته في عام 2019.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس إن الاقتصاد عاد إلى “مسار انكماشي”، لكن صناع السياسات بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة.

ولا تزال الأسواق المالية متفائلة بشأن اتجاه المركزي الأمريكي لبدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر أيلول.