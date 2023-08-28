زيادة قوة فرانكلين إلى إعصار من الفئة الثالثة

أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الاثنين، أن الإعصار فرانكلين زادت قوته إلى الفئة الثالثة من الأعاصير، ليصبح بذلك أول إعصار كبير في المحيط الأطلسي لموسم 2023.

وأضاف المركز ومقره ميامي أن فرانكلين يقع حاليا على بعد حوالي 810 كيلومترات جنوب غربي برمودا وهو محمل برياح تقترب سرعتها القصوى من 185 كيلومترا في الساعة.

وكان قد أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أمس الأحد أن من المتوقع أن يصبح الإعصار فرانكلين أول إعصار كبير في المحيط الأطلسي هذا الموسم ويتجه للمرور بالقرب من برمودا يوم الأربعاء.

وأضاف المركز ومقره ميامي في إشعار أن فرانكلين يقع على بعد حوالي 855 كيلومترا جنوب غربي برمودا محملا برياح تقترب سرعتها من 155 كيلومترا في الساعة.

وجاء في الإشعار “من المتوقع أن يكتسب الإعصار فرانكلين قوة وأن يتحول إلى إعصار كبير اليوم الاثنين”.

وتعتبر العاصفة المدارية المحملة برياح تزيد سرعتها عن 177 كيلومترا في الساعة أو أعلى إعصارا كبيرا.

وتوضح خريطة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن من المتوقع أن يبتعد فرانكلين عن الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة لكنه سيمر بالقرب من جزيرة برمودا يوم الأربعاء.