“زيادة قياسية” بإصابات كورونا في روسيا

قال المركز المعني بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا في روسيا الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بأكثر من 1000 لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الإجمالي 8672 حالة.

وذكر المركز أن عدد الحالات المسجلة ارتفع 1175 وهي زيادة قياسية يومية، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمسة إلى 63.

ويأتي الإعلان عن حصيلة المصابين في وقت تسابق فيه روسيا الزمن لتطوير لقاح مضاد لكورونا، حيث أعلنت موسكو أن مختبراتها جاهزة لتطبيق تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضد الفيروس.

وأعلن رينات ماكسيوتوف رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أحد أكبر مراكز البحث الحكومية في روسيا، أن مختبره اقترح مرحلة أولى من التجارب السريرية لثلاثة لقاحات على 180 متطوعا بدءا من 29 يونيو.

وكشف ماكسيوتوف عن جاهزية مختبراته لإجراء هذه التجارب خلال لقاء عبر الفيديو تمّ بين بوتن ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى.

وقال ماكسيوتوف لبوتن إن “مجموعات من المتطوعين قد تشكّلت”، مشيرا إلى أن الكثيرين أبدوا رغبة بالمشاركة.

وأوضح ماكسيوتوف أن علماء في مجمع مختبرات سري يقع في منطقة كولتسوفو خارج مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا طوّروا العديد من نماذج اللقاحات الأولية.

ولفت الى أن هناك تجارب تجري حاليا على الفئران والأرانب وحيوانات أخرى لتحديد اللقاحات التي ستعطي أفضل النتائج بحلول 30 أبريل، مضيفا أن مركز فيكتور خطط لإجراء دراسات ما قبل الاختبارات بحلول 22 يونيو، قبل إطلاق مرحلة التجارب على البشر.

وبيّن أن المركز لديه منصة لتقنيات لقاحات خاصة بأمراض وبائية أخرى سبق وأن تم اختبارها على البشر، ويمكن استخدامها ضد فيروس كورونا.

وأجرى مركز فيكتور أبحاثا سرية لأسلحة بيولوجية خلال الحقبة السوفيتية، وهو يخزّن في مختبراته فيروسات متعددة من إيبولا إلى الجدري.