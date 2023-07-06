الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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زيادة قياسية في إيرادات الخطوط القطرية

منذ دقيقة واحدة
الخطوط القطرية

الخطوط القطرية

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، تحقيق إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري (21 مليار دولار)، مدعومة بنمو قاعدة العملاء بعد أن استضافت الناقلة التي مقرها الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم باعتبارها الشريك الرسمي وشركة الطيران الرسمية لها.

وقالت الشركة في بيان إن صافي أرباح السنة المالية 2022-2023 بلغ 4.4 مليار ريال قطري (1.21 مليار دولار)، إذ نقلت شركة الطيران 31.7 مليون مسافر، بزيادة 71 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت شركة الطيران معامل حمولة، والذي بلغ 80 بالمئة، وإيرادات هما الأعلى في تاريخ الشركة.

وفي أثناء بطولة كأس العالم، سيرت الخطوط الجوية القطرية نحو 14 ألف رحلة طيران نقلت أكثر من 1.4 مليون مشجع.

    المصدر :
  • رويترز

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