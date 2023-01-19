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زيادة كبيرة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية

منذ ساعة واحدة
منشأة نفط أمريكية

منشأة نفط أمريكية

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة (الخميس 19-1-2023) زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير كانون الثاني مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 593 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي 202 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل المصافي 1.2 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 3.5 مليون برميل تقريبا خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع، بينما كان من المتوقع أن تزيد 122 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأمريكية تراجع 1.2 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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