زيادة متواضعة في أسعار المستهلكين الأمريكيين في يونيو

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة في يونيو حزيران وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين إذ يواصل التضخم الانحسار ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي على أساس شهري مقابل 0.1 بالمئة في مايو أيار، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين وكذلك الإيجارات، وهو ما عوض أثر انخفاض أسعار السيارات المستعملة.

وفي 12 شهرا حتى يونيو حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ثلاثة بالمئة، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ مارس آذار 2021، بعد زيادة سنوية قدرها أربعة بالمئة في مايو أيار.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة في يونيو حزيران على أساس شهري و3.1 بالمئة على أساس سنوي.